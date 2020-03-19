新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市哀鴻遍野，台股今天又重挫。行政院發言人Kolas Yotaka今天面對媒體詢問表示，國安基金主委、行政院副院長陳其邁今天下午將召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權幕僚進場護盤。若臨時委員會議通過授權啟動護盤機制，將有5,000億銀彈為台股打強心針。

Kolas指出，國安基金臨時委員會議不是同意進場或是不進場，同意的是授權部分，今天下午就看臨時會議的結論，如果同意授權例如執行秘書，會由執行秘書決定是否進場，如何進場。

新冠肺炎疫情全球擴散，市場恐慌性賣壓湧，美股道瓊指數大跌逾1,300點、跌幅逾6%，失守2萬點大關；台灣確診案例破百例，投資人信心潰堤，今天開盤即重挫，盤中重挫近600點，摜破9,000點大關。

國安基金預定今天下午5點召開臨時委員會，討論國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態。若委員會認為目前資本市場及其他金融市場失序，或有損及國家安定之虞等情事，滿足進場條件，會中將決議授權國安基金進場，明天開始執行護盤任務。

(工商 )