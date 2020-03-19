全球股市近期急潟，已經自高點至今已逾下跌3成，由於跌跌不休，不少投資人已停扣，法人表示，定期定額千萬別停扣，否則，錯過低檔買進，中長期績效會差很大！ 近期全球股市大跌讓人聯想到金融海嘯，因為疫情暫未獲控制，使得投資人持有信心開始鬆動，並開始停扣定期定額基金，中租投顧表示，與其去預測行情是否會複製金融海嘯，不如利用金融海嘯的經驗，執行有紀律的投資，以定期定額戰勝波動、拉高勝率。

中租投顧說，就算從在市場最高點才開始扣款，如果持續不停扣，通常都能比單筆開始早賺錢，因為定期定額本質就是「成本攤平」。以全球股市指數為例，如果在2007年10月的高點開始每月定期定額，到2011年4月就能首次變賺錢，但如果是單筆則要等到2014年6月，整整晚了超過3年。

若定期定額是從股市跌到半山腰時開始扣的 投資績效也比等到谷底時開始扣比較好。中租投顧說，以全球股市指數為例，若在2008年9月底雷曼兄弟倒閉、全球股市指數已自高點下跌3成時，開始定期定額，在2009年4月首次轉正報酬率！若持續扣款下去，則長期來講在同一時間點的報酬率，都比2009年3月底股市剛過谷底才開始定期定額來得好，這是因為在股市半山腰時開始定期定額，通常受惠在低檔分批佈局而「平均進場成本比較低」會創造了「微笑曲線」！

(工商 )