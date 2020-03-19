因應國內新冠疫情逐漸嚴重，新北市長侯友宜19日宣布，新北運動場館從20日開始關閉兩周，也讓中華籃協接著宣布閉門進行的超級籃球聯賽(SBL)暫停兩周，不過19日晚間的兩場下半季例行賽仍會照常舉辦，這是否可能成為第17季SBL最終戰呢？

儘管新冠疫情日漸加溫，SBL下半季前兩周例行賽，仍然先後在板橋體育館、板樹體育館兩座新北市運動場館閉門打完，如今隨著侯友宜宣布從20日開始關閉新北運動場館兩周，剩下4周例行賽全在板橋打的SBL，重新開打時間遙遙無期。

籃協19日新聞稿內容如下，「今日新北市政府宣布將自20日起所有公有封閉型場館將暫停對外開放兩週，本會為配合防疫政策，自今日比賽結束後，第17季SBL下半季例行賽將暫停比賽兩週，原定3月20日至22日、3月27日至29日之場次取消，待新北市政府重新開放場館後，再決定補賽處理方式。」

目前SBL雖然暫時停賽兩周，卻因新冠疫情影響，恐怕幾乎等於無限期停賽，SBL球隊是否仿效東南亞職籃(ABL)球隊作法，提前跟各自洋將解約，還要看各隊高層態度而定，可是為了等待遙遙無期的復賽留住洋將，應該也不太符合成本！

(中時 )