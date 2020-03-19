助業者挺過新冠肺炎疫情難關，金管會主委顧立雄指出，鑑於外界目前都希望各部會提出的紓困方案都能夠快一點執行，昨日已與銀行業溝通，確定在紓困政策上，協助產業推動三大快速融資原則，首先500萬以下續約案應2周內處理完成，新貸案10天內完成，至於申請振興貸款，銀行也須在15天處理完成。

顧立雄進一步指出，昨日上午除跟各銀行總經理開會，昨日中午銀行公會也已召開臨時理監事會，並做出一項不要抽銀根、雨天收傘的重要決議，只要企業提出有繼續經營意願，能繳息正常，在2021年6月30日前到期、有需求展延的本金，可以展延至2021年12月底止。

他舉例說，假設本金原本在今年的4月10日到期的話，可以先申請展延6個月，到今年的10月10日，若還有需要，可以再展延至明年4月10日，最長可展延明年12月底為止，所有企業都適用。利息雖要照繳，但各部會各自有推利息補貼政策。

顧立雄並強調已要求各銀行不能自己不做，推給其他銀行做，至於業者擔心政府雖有規定，但銀行私下因擔心日後有責任問題不照辦，這部分也已做出免責政策處理。他強調，「挺產業，就是挺金融機構！」

另顧立雄指出，業者關心旅行社規模不大，沒有不動產等可抵押，但經濟部等已協調信保至少有提供8成保證成數，已要求銀行，只要信保提出8成擔保成數，銀行都不可以向客戶提出增提擔保要求，金管會會做金檢，若不確實落實政策，將會做出處置。

(中時 )