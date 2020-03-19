新型冠狀病毒疫情在全球瀕臨失控，衝擊終端消費市場，上半年大陸智慧手機品牌銷售將不如預期，在大盤狂瀉逾600點之際，聯詠(3034)面臨大陸智慧手機2020年出貨量恐有大幅下修風險，今一度殺跌停，寫下2019年1月以新低。

聯詠手中握有大陸前幾大手機品牌客戶，在全球智慧手機整合晶片TDDI的市佔率超過4成，原先看好2020年TDDI在新增Mux 1:6、90Hz或120Hz高刷新率等新解決方案下，TDDI可較2019年成長，有利其維持TDDI市占率龍頭地位，但近期受新型冠狀病毒疫情影響，大陸智慧手機供應鏈的復工進度緩慢，上半年大陸智慧手機品牌銷售將不如預期，大陸智慧手機2020年出貨量恐有大幅下修的風險。

以聯詠2020年主要成長動能來說，原先看好5G換機潮，高階智慧手機用的OLED驅動IC成長動能看俏，預計光是今年上半年出貨就將超越去年全年出貨量，至於TV SOC(系統單晶片)也因客戶庫存回補，成長率次之，再者，TV用的大尺寸驅動IC與中低階手機用的TDDI則微幅下滑。

有鑑於疫情衝擊大陸智慧手機市場，法人也下調聯詠第二季與第三季的旺季成長動能，尤其是市場期待最深、用於5G高階手機、高毛利率的OLED驅動IC的出貨成長的影響較大，因此，下調聯詠2020年營收成長至10%，預估每股獲利落在14.5元。

(時報資訊)