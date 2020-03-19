散熱模組廠—超眾(6230)大陸廠區復工率持續提升，超眾預估，第2季業績將優於第1季，日本電產株式會社(Nidec)看好超眾未來營運，近期積極逢低加碼超眾，在大股東積極加碼及營運可望回穩下，超眾股價連兩天逆勢大漲，重回200元關卡。

超眾大陸廠區因新冠肺炎疫情延後至2月中復工，經過快一個月的努力，重慶廠區復工率已恢復到正常狀態，昆山廠因當地政府管制嚴格，目前復工率約60%，在復工率逐步提升下，超眾營運可望在第2季回到正常軌道。

儘管新冠肺炎疫情全球蔓延，超眾仍看好5G智慧型手機熱管及VC(均溫板)需求，擬以7年內時間計畫於越南河內地區建廠擴充手機用均熱導板(VC)、散熱模組等產能，公司已於今年1月開始進行投資，預估總投資金額將達4兆越南盾(折合約1.72億美元、52億多台幣)。

受到大陸廠區延後復工影響，超眾前2月合併營收為9.7億元，年減20.85%，超眾預估，第2季業績將優於第1季。

日本電產(Nidec)自入股超眾後，持續穩定增加持股，近期再公告增加持股，目前日本電產對超眾持股比例已達56.92%，預估未來持股比例仍會向上攀升，顯示日本電產對超眾營運深具信心。

(時報資訊)