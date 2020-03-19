73歲的鍾姓老翁12日晚上8時許拖著蹣跚的步履走在車水馬龍的淡金公路上，不時闖進車道裡，險象環生，員警獲報後前往了解關心，老翁一臉茫然的面對員警一連串詢問，只比了比嘴巴示意口渴，疑似患有失智症，員警考量車流量龐大、環境吵雜，於是先將他帶返派出所安置，幾經溝通後，仍只得知老翁的名字，在有限的訊息下，多方比對相關資料，發現家屬在當天下午已通報失蹤協尋，立即聯繫家屬前來相聚。

水碓派出所警員李翰強與馮玉菁12日晚上8時許巡邏獲報，一名老人走在淡金路上，經到場關心，老翁因為步行許久的時間，身體顯得非常疲累，一臉茫然的面對員警一連串詢問，口中喃喃道：「我要喝水、我要喝水」，考量到淡金路車流量大且環境吵雜，於是將老翁帶返派出所安置拿水給他補充，並一邊與他閒聊及安撫情緒，但是老翁只記得自己的名字，經多方比對相關資料後，發現家屬於下午在台北市文山區通報失蹤協尋，老翁的女兒趕來看見老父親平安無事，激動地不斷向員警道謝。

鍾姓老翁的女兒表示，父親晚年患有失智，平常由家人照顧，以往都是在住家附近走動，這次趁家人不注意自行下樓，一路從台北市文山區走到新北市淡水區，家人四處尋找均無所獲，還好有熱心員警幫忙，否則不知要流浪到何處。

淡水警分局表示，高齡化社會常有年長者發生意外，籲請民眾家中如有年長者應多加注意及關懷，外出時應有人陪同，亦可申請「防走失手鍊」快速查詢走失者身分及通知聯絡人。另外警察局也與衛生局合作辦理老人指紋捺印服務，減少長者走失時，未帶證件、查明身分不易的困擾，進而建構高齡友善的城市，讓家屬能夠安心讓長者出門活動，不用擔心走失或發生意外。

(中時 )