國際股市及台股跌跌不休，投資人信心渙散。外界關注國安基金何時進場護盤，行政院發言人Kolas Yotaka表示，今天下午行政院副院長兼國安基金主委陳其邁召開臨時會，討論國安基金是否授權進場

她說，今天下午國安基金主委陳其邁將召開國安基金臨時會，會後將發新聞稿對外說明，但國安基金並不是同意進場或不進場，而是授權，所以今天下午就看國安基金臨時會結論，若同意授權，將由幕僚決定是否進場，何時進場。

(中時 )