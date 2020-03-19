「股市會被有錢人棄守」李全順：歐洲疫情嚴重 城鎖國後果...... 13:162020/03/19 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖∕李全順提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資深證期分析師李全順表示，歐洲疫情太嚴重了，美國也不遑多讓，封城鎖國的後果是經濟衰退，股市會被有錢人棄守。油價暴跌會讓能源商的公司債被拋售，油商賺不到錢也沒錢還公司債，會不斷惡性循環。「現金為王，多看少做。」這一句是李全順從春節過後開盤，持續地以此建議廣大投資人。 (中時電子報) #李全順 #疫情 #棄守 #股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 07:022020/03/15 生活 餐飲業遇淘汰賽 有人危機當轉機 04:102020/03/16 焦點新聞 開發遊戲、製作短片 90後防疫妙招 04:102020/03/16 焦點新聞 殖利率優勢 台股可望有撐 04:102020/03/16 投資理財 規矩多 小資餐廳苦哈哈 04:102020/03/16 兩岸要聞 疫情又急又快 再增42國疫情升級 17:522020/03/16 生活 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 編輯室報告－陸抗疫 穩就業重於保增長 04:102020/03/18 產業特刊 浪Live直播主 為疫情祈福 04:102020/03/18 投資理財 財經熱門新聞 打破彭淮南防線！央行降息1碼 1.125％史上最低利 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 散戶別急砍單！元大原油正2 ETF暫緩下市 - 財經 - 工商 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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