資深證期分析師李全順表示，歐洲疫情太嚴重了，美國也不遑多讓，封城鎖國的後果是經濟衰退，股市會被有錢人棄守。油價暴跌會讓能源商的公司債被拋售，油商賺不到錢也沒錢還公司債，會不斷惡性循環。「現金為王，多看少做。」這一句是李全順從春節過後開盤，持續地以此建議廣大投資人。

(中時電子報)