由於受到新冠肺炎疫情的影響，東京奧運空手道資格賽被迫取消最後一場積分賽，國際空手道總會今天公布第一批取得東奧入場券名單，台灣「小清新」文姿云以資格賽積分第三名的身分取得東京奧運參賽資格，同時也是台灣第10個運動項目第32席奧運門票。

原本東京奧運空手道項目積分賽將在4月6日截止，只要排名前四的選手都可以拿到奧運門票，但因為新冠肺炎疫情的影響，最後一場積分賽取消，文姿云以7080分排名第三的資格順利拿到女子55公斤量級奧運入場券。

文姿云在獲得取得奧運門票後開心的在臉書上留言：「我做到了！雖然過程困難重重，要朝著夢想的路上真的不是我一個人能完成的，感謝教練、隊友、老師、朋友、家人、體育署和中華奧會的協助，儘管變化很多，也讓我在最好的狀態下備戰跟參賽，感謝大家。」

截至目前為止，台灣已在射箭、射擊、體操、游泳、田徑、自由車、桌球、馬術、拳擊和空手道拿到32席東京奧運門票。接下來還有機會獲得入場券的項目分別是網球、羽球、跆拳道、田徑、舉重、棒球和划船，體育署預估參賽人數可望超過50人。

(中時 )