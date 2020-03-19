新冠肺炎（COVID-19）持續在全球蔓延，造成民生問題恐慌，民眾除了買口罩，也有人開始瘋搶日常用品，英國一名媽媽好不容易買到18卷衛生紙，沒想到還沒使用，就被小孩子丟進浴缸變成「紙漿」，當場傻眼。

英國目前確診2644例，104人死亡，確診人數排名世界第10、死亡人數排第7，是疫情嚴重的國家之一，由於新冠肺炎有增加趨勢，出現民眾搶買民生用品現象。

英國一名網友卡明（Ed Cumming）16日在推特po文附照分享，他一名女性朋友好不容買到18卷衛生紙，沒想到還沒用，就被朋友的孩子丟進浴缸裡。照片中可見，小孩子將大量衛生紙與玩具丟進浴缸裡，結果衛生紙就變成了紙漿，完全救不了。

網友看到po文紛紛留言表示「一次買那麼多，難道一直上廁所嗎」、「現在一次買那麼多很浪費，有些人甚至買不到」、「直接開始進行紙漿課程吧」、「我小孩以前也會這樣，原來我不孤單」、「有史以來最有趣的事」。

英國一名媽媽搶到的18卷衛生紙，被朋友的小孩丟進浴缸變「紙漿」。（圖／翻攝自推特）

其實台灣這幾天也出現大囤貨現象，大賣場貨架上的衛生紙、洗手液、泡麵、米等等都被買光。

(中時電子報)