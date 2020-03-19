大陸新冠肺炎疫情開始受控，湖北省周四（19日）首次沒有新增確診病例。據報導，武漢市疫情防控指揮部發布調整管控措施的意見，允許被認定是無疫情社區的居民，可以分批、分時段、分樓棟，在社區內進行非聚集性的個人活動；無疫情的村（隊）可有序恢復村民生活秩序，開展農業生產。

意見指出，全市按《關於開展無疫情小區創建工作的辦法》認定的無疫情社區，允許居民分批、分時段、分樓棟在社區內個人活動。若居民需要辦理健康隔離證明等文件，需自行提出申請，社區將按規定發出居民在無疫情社區安全隔離的相關證明，再由社區工作人員幫忙辦理。

無疫情社區的便利店、藥店、菜場等為居民提供生活必需品的店舖，可恢復正常營業，當局將對申請經營門點進行檢查及風險評估，符合防疫規定要求才允許經營，並嚴格實施場所消毒、經營人員健康檢查、防止人員聚集、非接觸式購物等措施。

意見又指，被認定為無疫情的村（隊），可有序恢復村民生活秩序，組織村民開展春耕備耕，暢通農業生產物資通道，保障農資商店正常營業，允許農業機械在無疫情村（隊）間跨區域作業。上述管控措施調整，需由無疫情社區所在社區、村提出申請， 街道（鄉鎮）檢查覆核，各區防控指揮部審核批准，上報市防控指揮部社區疫情防控組備案。

(中時 )