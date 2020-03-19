特殊時期，金管會加速出手救投資。因為國際油價持續下跌，與油價連動的元大S&P原油正2已公告連三個營業日淨值低於2元，將申請下市清算，但金管會主委顧立雄19日表示，會斟酌特殊情況，考量近期市場波動比較激烈，考慮將三個營業日延長為前30個營業日淨值低於2元再下市清算。

亦即元大S&P原油正2ETF可暫時不用下市清算，再觀察一段時間，看能否撐過這段特殊時刻；同時顧立雄也表示，已請證期局、證交所研議，對於這類特殊基金及現行市場狀況，討論延長觀察期的措施，適用範圍是限元大這檔原油正2ETF，還是要適用所有追蹤期貨指數倍數型基金，且要不要成為常規，還是暫行措施。

因為新冠肺炎疫情在全球升溫，再加上沙烏地阿拉伯揚言進一步擴大原油增產，造成國際油價持續下跌，元大S&P原油正2ETF（00672L）淨值急速減少，元大投信19日公告，該檔基金已達下市標準，近期將向主管機關呈報，取得核准後進行下市清算程序。

但顧立雄表示，先不要急，因為下市清算仍要金管會核准，目前正在討論新的規定，延長觀察期，從前三個營業日考慮延長為前30個營業日。

現行規定是指數股票型期貨信託基金最近三個營業日平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％，應報金管會核准後終止期貨信託契約，先前股市仍在多頭行情時，富邦VIX亦曾出現類似的問題。

(工商 )