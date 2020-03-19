新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣進入防疫關鍵兩周。行政院長蘇貞昌今天在行政院會表示，針對紓困振興政策，要讓人民感受兩個心，就是用心與關心；並做到三點，分別是寬一點、快一點與方便一點。

蘇貞昌上午在行政院會表示，昨天他親自召開三個多小時的紓困振興會議，如此緊急的疫情、嚴峻情勢下，務必要讓人民覺得政府「有用心」、「有關心」；「用心」就是要拿得出辦法來，關心是要讓人民感覺得到無論是講的話、規定或哪些方面，真的為人民著想。

蘇貞昌指出，他在紓困會議上特別要求要做到三點，第一是「寬一點」，因為要「雨露均霑」，受衝擊的無論個人產業、企業，就是寬一點，儘量幫助得到；第二，「快一點」，就是一開始所說的「立竿見影」；第三，「方便一點」，就是從人民的角度想，政策要方便一點。

蘇貞昌說，新冠肺炎疫情已擴散至150個國家、21萬人確診，是SARS的25倍，死亡人數破9,000人，超過SARS的10倍。疫情緊急，很多國家整個鎖國了，甚至要求人民不能外出。

他說，台灣防疫第一波守得很好，世界上多數的國家對台灣表示敬佩，同時要學習台灣模式、台灣經驗，但是台灣一點都不敢大意，要繼續努力，一定要把整個疫情防守住。從第一波的防阻到現在，進入阻隔、減災，三個月來的防疫工作，各部會應該愈來愈熟練。同時，過程中也許有需要再進一步改進、加強或互相合作、配合的，也請一定要努力。

他說，這波疫情已經變成從歐洲、美國回來的，所以這兩周非常重要，務必用盡全力。除了特別許可的，禁止外籍人士入境，也禁止國人組團出遊，同時無論是外籍人士或國人回國，全部居家檢疫14天，這些要求務必確實做到，如果有不遵守規定，相關部會一直到地方政府，務請發揮第一線、第一時間圍堵、防阻的功能。

他說，如有任何假訊息、囤積物資、違法，請執法的相關單位及部會，務必第一時間做出最有效的處理，才能防止、以儆效尤。

(工商 )