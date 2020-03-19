陳彥安設計的「洗手罷韓」T恤，印製「內外夾弓大立腕」洗手標準程序之外，還多了兩個投票的動作。（取自Wecare高雄／袁庭堯高雄傳真）

陳彥安設計的「洗手罷韓」T恤，印製「內外夾弓大立腕」洗手標準程序即投票動作，呼籲高雄人手洗乾淨回家投票。（取自Wecare高雄／袁庭堯高雄傳真）

新冠疫情延燒，罷韓、挺韓兩方對於彼此防疫作為論戰不休。衛福部長陳時中的設計師兒子陳彥安日前替Wecare高雄繪製一款「洗手罷韓」T恤，強調防疫與高雄發展同樣重要，引發話題。

日前罷韓團體遭批收連署書、或導致舉辦罷免投票，都有可能造成防疫危機。韓市府預計今年要舉辦「電競嘉年華」，也遭批無防疫觀念，19日宣布延期。

Wecare高雄18日晚間發文感謝旅外設計師陳彥安為了疫情及罷韓、貢獻他的藝術設計專長，推出「洗手罷韓」T恤。T恤上印製「內外夾弓大立腕」洗手標準程序之外，還多了兩個投票的動作。Wecare高雄解釋多出的兩個動作是「蓋下同意、投票」，意指投下罷免票。

Wecare高雄強調，防疫、罷韓都是眾志成城的展現。陳彥安本人也在自己臉書轉貼Wecare高雄發文，呼籲大家洗手做防疫，還強調「高雄人手洗乾淨回家投票」。

記者進一步向陳彥安求證身份及設計理念，陳彥安表示「以防疫為主，不希望分散防疫相關的新聞注意力」，每個人都有自己的信念跟專長，大家都應該盡自己的力、做有意義的事，希望外界不要著墨在他的身分上。

Wecare高雄指出，陳彥安常年居於海外藝術創作，2014年就與高雄結緣、幫高雄市圖書館新總館設計外牆的大幅平面玻貼。陳彥安心繫台灣發展，看著高雄市民展現的自由意志能量，和台灣對防疫的努力，於是發揮細膩微雕的藝術風格協助設計T恤。

(中時 )