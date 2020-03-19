台灣世界展望會呼籲，社會大眾一同關懷國內弱勢家庭兒童的防疫需求，捐款支持「國內弱勢家庭健康防疫計畫」。（展望會提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎疫情依舊嚴峻，為照顧國內外弱勢兒童的健康需求，台灣世界展望會除了為全台所服務的經濟弱勢家庭兒童進行衛教防疫宣導、發放「防疫健康包」，提升孩子的防疫能力；也在全球缺乏水資源的貧困國家、社區，藉由「水資源暨衛生」服務工作，幫助公衛條件較差的發展中國家兒童，獲得安全飲用水與廁所、洗手台等衛生設備，並於社區倡導正確洗手、環境清潔等防疫知識。

此波疫情衝擊國內經濟發展，許多行業都面臨重大衰退的經營危機，也間接影響台灣世界展望會所服務經濟弱勢家庭家長們的工作狀況及經濟收入，有的家長為了維持日常生活開銷，忙於工作，較少有時間維持家中環境整潔、較無經濟能力購置防疫相關用品，也可能較疏於注意孩子的個人衛生、居家清潔及防疫，使孩子容易暴露在健康風險較高的環境中。一旦家中有人確診，更將使原已艱困的生活雪上加霜。

為了弱勢家庭兒童的健康需求，台灣世界展望會展開「健康防疫計畫」，陸續為全台各地服務的兒童，於通風良好場地舉辦約60場小型防疫宣導活動，藉由課程講座、遊戲、實際操作等，協助孩子們建立正確的洗手、衛生防疫知識，並於活動結束後發放「防疫健康包」，以利後續落實防疫行動。

而在全球疫情升溫之際，台灣世界展望會亦密切關注公衛條件較差的貧困國家兒童防疫需求，並藉由持續支持其社區水資源暨衛生工作，包括打造水井與淨水設備、搭建儲水與輸水系統、蓋廁所與洗手台、倡導居民正確衛生觀念與防疫知識等，讓孩子們可獲得乾淨水源、方便洗手，提升防疫能力，預計在今年於在包括柬埔寨、孟加拉等10個國家推動短期水資源暨衛生服務方案；另透過「資助兒童計畫」，在缺乏水資源的11個服務社區，重點推行水資源暨衛生工作，讓安全飲用水及衛生設備、觀念，成為社區的防疫利器。

台灣世界展望會呼籲，社會大眾一同關懷國內弱勢家庭兒童的防疫需求，捐款支持「國內弱勢家庭健康防疫計畫」，為孩子提升防疫力。捐款可洽愛心服務專線：02-2175-1995。

(中時 )