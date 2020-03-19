新型冠狀病毒肺炎疫情在全球持續蔓延，國內昨日確診人數已達百例，不但引發超市、賣場搶購人潮，連電商都出現搶購潮。創業家(8477)旗下電商平台生活市集觀察到，因應單日案例大增23例，且台灣自今日零時起全面管制非本國籍人士入境，激發民眾預期心理，帶動民生必需品如衛生紙、泡麵及即食料理單日搜尋度翻倍成長。此外，隨著全民防疫意識提升，相關商品也成為消費者的有效防疫利器，生活市集紫外線消毒器、讀卡機最熱銷，對電商3月營收再添動力。

目前台灣確診案例大多數來自境外移入，台灣從今日起正式對外籍人士入境採取管制政策，使部分消費者產生民生必需品的採購需求，生活市集觀察，如衛生紙、泡麵、即食料理，本就是站上的明星熱銷品類，昨日單日詢問度皆呈現翻倍成長，其中有民生必需品之王的衛生紙更是湧現搶購潮，其中自有品牌商品「生活市集夯吉衛生紙」長期穩居站內熱銷王寶座，昨日單日業績也較前一周倍增。另有其他品牌衛生紙昨日單日銷量就較前一周暴增70倍。疫情期間消費者減少出門，進而減低外食機率，泡麵、水餃及即食料理包近一個月銷量年成長達1.5倍。

由於疫情關係，許多人更重視消毒殺菌，使具有消毒功能的紫外線燈消毒商品需求顯著提升，近一個月整體銷量較前月成長超過2倍；而口罩實名制2.0於本月初正式上線，民眾可使用網頁及APP等介面預購口罩，帶動讀卡機買氣直線攀升，本月迄今銷量已較前月同期大幅成長8成。

(時報資訊)