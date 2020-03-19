疫情衝擊全球，避免造成國安危機，工商協進會19日指出，政府紓困最有效的方法，就是是參照各國紓困辦法，直接減稅，只有有效減少企業支出負擔，才能避免企業面臨倒閉危機。

立法院財政委員會舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」，工商協進會在會後針對政府的紓困政策提出五大建言，包括擴大編列紓困預算金額、參照各國紓困政策直接直接減稅，有效救市、編列專屬預算補助勞工薪資及企業營運成本、依企業規模設不同級距紓困補助標準，避免齊頭式平等、擴大企業紓困貸款額度及申貸程序等。

工商協進會直言，目前政府編列的預算顯不是，因此首先強烈建議，紓困預算金額應參考其他國家編列之預算，擴大編列。

第二，工商協進會認為，要有效協助企業渡過疫情難關，最有效的政策是參照各國紓困辦法，直接減稅，只有有效減少企業支出負擔，才能避免企業面臨倒閉危機，因此建議政府，對受到衝擊的企業應免徵或減徵營業稅、緩繳營所稅1年以上或分3年36期，或免徵；產業從業人員調降綜所稅。還有，國營事業費用減免如水費、電費、燃油費，例如與台電簽訂契約之企業，在疫情期間若無法達到契約容量，應予減收電費；同時，財政部或地方政府統一規劃減徵貨物稅、地價稅、房屋稅、印花稅、牌照稅、娛樂稅等稅負之措施。

第三，工商協進會指出，為避免資遣員工或長期無薪假造成大量勞工生計困境，政府應擴大產業勞工薪資補助預算，包括：企業申請減班休息假，在平常時期應由資方給付之基本工資，在防疫期間改由就業安定及就業保險基金支應； 提高勞工因減班休息假參加職訓進修之補助款；提供企業辦公室及營業處所的房租補貼等。

第四，工商協進會建議，依企業規模設不同級距紓困補助標準，避免齊頭式平等，紓困補助應權衡受補助企業對產業鏈可影響之最大綜效為原則。並設定專屬窗口受理審核，加速作業程序。

最後，工商協進會指出，擴大企業紓困貸款額度及申貸程序，提高金融機構對企業的無息紓困貸款額度或取得特殊利率貸款額度，搭配信保基金並提高政府擔保比例，簡化企業貸款及信保基金審核程序及撥款程序，以最短時間提供紓困貸款，減少產業營運金流惡化壓力。

(工商 )