亞德客-KY(1590)今年前2月受到大陸各子公司開工日期延後至2月17日，累計營收年減25.2％，不過，法人指出，2月中旬之後，大陸政府積極監督各地方產業復工進度，復工後有明顯轉強趨勢，該公司3月訂單水準遠高於過去，短期最壞狀況已過，3月開始有望明顯提升。

亞德客-KY大陸生產基地約占總產能90％，受農曆新年及新冠肺炎影響，1月及2月營收分別年減24.1％及27％。但隨著工廠復工，訂單需求開始轉強，2月下旬接單水準來到每日1500萬人民幣之上，法人指出，3月更提升到1600萬人民幣，優於去年單月顛峰時期水準，也預期復甦期間由原本第2季到第3季，提前到第1季下旬。

雖然亞德客-KY先前遭遇短期逆風，營收衰退，但在大陸氣動元件市場的市占率提升、線性導軌零件商品品項增加，配合目前電子、工具機、電池產業需求都開始反彈，而自動化是大陸政府加速推動的政策，雖然前2月營收衰退25％，但法人認為後面接單強勁，有機會快速趕上，公司法說會預設的年營收成長10％還是有機會達成。

(時報資訊)