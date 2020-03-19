大葉大學19日宣布，該校與天一本草生物科技公司共同簽訂產學合作意向書，雙方將共同開發保健食品、化妝品及草本茶等中草藥產品；同時廠商也將提供實習名額，幫助學生接軌產業，創造「產學雙贏」目標。

大葉大學副校長施英隆表示，大葉大學連續11年榮獲教育部教學卓越計畫與高教深耕獎助，以德國師徒制培育學生就業競爭力，更是一所產學導向的綜合大學。

為與產業緊密聯繫，該校積極投入資源，打造「美妝品與醫美研發基地」、「製茶技術暨產品研發基地」、「高齡長照與智慧輔具基地」、「數據科技人才培育研發基地」、「鍍膜研發基地」及「輕量化電動載具研發基地」等研發基地，希望集結師生豐富的研究能量，幫助企業升級。

天一本草生物科技公司，主要發展漢方草本養生飲品，以「愛小月」調理及「龜鹿御品」等產品聞名，是天一藥廠的轉投資公司。天一藥廠則是台灣第一家取得衛生署GMP認證的中藥廠。

大葉與天一本草生技公司簽署產學合約，將由藥用植物與保健學系與廠商合作，將進行龜鹿二仙膠食品、草本系列化妝品與養生草本茶系列產品開發，同時運用科學實驗，驗證中草藥機能，開創產學雙贏。

天一本草生物科技董事長陳慧娟指出，中醫有五千年歷史，隨著預防醫學抬頭，中草藥的機能與應用愈來愈廣泛，天一本草生技是漢方保健養生品牌，傳承並推廣中藥生活化，大葉大學擁有豐富的學術能量與產學合作經驗，藥用植物與保健學系，更是全台唯一以此為名的系所，因此，該公司特別與大葉藥保系合作開發新產品，讓中草藥更生活化、更符合現代訴求。

尤其，面膜是市面上相當熱門的商品，但通常會使用抑菌劑，未來想從中藥古方取經，開發天然成分的「DIY面膜」，提供民眾安心安全的選擇。

大葉大學生資學院院長張世良透露，藥保系課程包含中藥保健、藥妝經絡兩大面向，正好與天一本草生技的發展主軸相配合，此次產學合作除了與業界合作開發保健食品、飲品、美妝品，公司也會提供學生寒暑假實習和全職實習名額，協助學生學用合一，讓學生就業方向更明確。

大葉大學藥保系主任張淑微強調，中草藥是老祖宗傳承千年的智慧，近年隨著科學發展，許多藥用植物的機能，已獲得科學驗證，原料天然的漢方保養品，也成為市場趨勢。該校與天一本草生物科技合作的產學計畫，一方面將開發新產品；另一方面，廠商提供學生實習的機會，學生在校期間就能和業界接軌，培養產業DNA，提升實務經驗。

(工商 )