彰化縣長19日全副武裝，化身農婦採收小麥。（吳建輝攝）

王惠美說，大城鄉擁有天然的環境優勢，相當適合種植小麥，農民也堅持不噴農藥、不使用化學肥料。（吳建輝攝）

台灣人每年吃掉130萬公噸小麥，99％都是進口，彰化縣政府為了提升糧食自給率，以契作方式鼓勵農民轉作小麥，目前彰化種植小麥面積已超過250公頃，其中大城鄉就佔約200公頃，19日彰化縣長王惠美，至大城鄉農會所輔導的小麥田區，了解縣內小麥收穫情形。

今天吃飯還吃麵？早期台灣人以米食為主，麵粉多半製成糕餅點心，不會被當成主食，近年國人飲食漸漸改變，麵食成為國人第二主食，原因除了食物的選擇變多，為了健康減少攝取澱粉也是原因之一，讓台灣的食米量相比20年前，整整少了近一倍。

王惠美說，大城鄉擁有天然的環境優勢，相當適合種植小麥，農民也堅持不噴農藥、不使用化學肥料，相比市售進口小麥因長時間存運，失去新鮮香位，本土小麥採收烘乾後，用低溫低濕的方式儲存備用，需要時再拿出磨成麵粉，烹煮所散發出濃郁的麥香，新鮮程度是無法比擬，希望大家多多選購彰化優鮮農特産品，力挺農友，品質佳、營養又好吃！

大城鄉農會理事長莊登讚說，大城鄉小麥的水源引自營養豐富的濁水溪，每年11月中旬至隔年3月下旬是生長期，大城所種植的小麥是由臺中農業改良場育成的「台中選二號」，具有耐病蟲害、耐旱的特性，也適合機械採收，大城鄉農會推出多款小麥混搭的農特產，歡迎鄉親到大城選購安心健康的農特產品。

(中時 )