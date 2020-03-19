受制外資避險基金在台股殺盤不手軟，加上部分內資法人也大肆調節持股，而源自融資斷頭與追繳賣壓又大舉出籠，使台股周四開低殺低，低檔見撐無撐，今盤中一口氣連續跌破9200點、10年線、9100點、9000點、8900點、8800點、8700點與8600點，尾盤台積電、台塑化等部分權值股稍回神，雖使跌幅稍收歛，但加權股價指數仍暴跌537.33點，報8681.34點，跌幅5.83%，成交2697.49億元。

據了解，外資在台股幾近大屠殺方式，用股票換鈔票，主要原因是避險基金受到龐大的贖回壓力，加上此次全球股災，連美股也大崩潰，係外資必需抱持現金，之後伺機匯出搶救母體，因此，新台幣早盤一度大貶逾2角，顯示外資熱錢賣股後，短期持續匯出的動作不宜漠視。

資深分析師林成蔭指出，此次新冠疫情對台股影響程度，下修之低檔，已超乎最悲觀之預期，主要原因是油價從旁助陣空方勢方。由於近期油價崩落也還暫時看不到底部區，因為俄羅斯與沙國之間的油價戰仍方興未艾，致以美股為首的全球股市下修的底部區，或仍暫勿預設立場。

事實上，連美國股神巴菲特也坦言，活這麼大，還沒看過油價與股同步大崩盤的前例，加上新冠肺炎疫情迄目前在歐美持續擴大蔓延，還無法有效掌控，而相關疫苗的開發也緩不濟急，係目前疫情、油價與股價之三角關係牽扯不清，致受制消息面不確定因素影響，使市場持股信心大潰堤。

目前看起來，短期全球央行陸續降息或祭出QE（量化寬鬆），或如香港、日本與美國等，將大舉發放現金企圖振興消費等舉措，多無法提振市場投資信心，因為疫情的無法掌控，直間接牽引民眾外出、旅遊與消費的習慣，在不少國家與大城市陸續祭出鎖國、封城陰影下，使振興經濟的消費券（金），在民眾多低調不出門下，能有多大挹注景氣之效益，仍待觀察。

(中時電子報)