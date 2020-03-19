高巿府運動發展局原本預計在4、5月間舉辦大型電競嘉年華，卻因為我國從自今(19日)零時起，限制所有非本國籍人士入境，運發局上午宣布，因考量疫情之快速擴散，且保障選手、工作人之健康，以及國內整體防疫作戰之規劃，決議將「2020高雄電競嘉年華」延後舉辦。

高雄市政府原本決議將在4、5月間擇一周末舉辦電競嘉年華，運發局也表示將秉持「健康無價、防疫第一」，除了要求防疫措施，也會視情況與廠商研議展延辦理日期。

運發局表示，電競有多種舉辦模式，參考國際大型電競賽事，也評估因應疫情，採取線上連線對戰的可行性，不開放現場觀賽。但舉辦方式除了依政府採購法，也將以防疫為優先，確保參賽者與活動參與者健康無虞，同時也要求廠商應妥善規畫活動安全事宜，運發局持續關注疫情的動向，如果有其必要，議約前會再與廠商研議展延。

未料中央疫情指揮中心昨天就宣布，從今(19日)凌晨起將禁止非本國籍人士入境，導致不少選手無法來台，高雄市運發局評估後，決定延後舉辦。

(中時電子報)