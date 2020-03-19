澳洲總理莫里森19日宣布，自20日晚間9時起，將禁止所有外國人入境。

為防堵新冠肺炎疫情蔓延，澳洲與紐西蘭今（19）日雙雙宣布關閉邊界，禁止外國人入境，形同鎖國。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲總理莫里森昨（18）日才宣布國家進入「人類生物安全緊急狀態」，今日就加碼宣布，自明（20）日晚間9時起，所有外國人將禁止入境，不過澳洲公民仍可入境，但是必須自行隔離14天。

澳洲政府先前已禁止大陸、伊朗、義大利、韓國等四國公民入境，今日再擴大管制範圍為所有外國人士。

莫里森表示，目前澳洲境內新冠肺炎確診病例中，80%和外國相關，包含境外移入案例，以及那些和境外移入病例有直接接觸的病例。現階段澳洲境內新冠肺炎確診病例逼近600例，並且有6人死亡。

除了澳洲，紐西蘭已早一步宣布關閉邊界。《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布，自19日午夜23時59分起，紐西蘭將關閉邊界，紐西蘭公民及持有永久居留證人士仍可入境。

阿爾登表示，升級防疫措施，是因為外國新冠肺炎疫情大爆發，她說紐西蘭境內沒有出現社區傳播情形，目前所有確診病例都和海外旅遊有關。

截至今日，紐西蘭境內一共有28例確診病例。

(中時電子報)