口罩實名制2.0將於2020年3月26日起開放民眾至超商領取口罩，7-ELEVEN推出CITY CAFE大杯熱美式買一送一優惠，愛金卡(icash2.0)順勢再加碼。只要民眾至「衛福部指定之口罩預購系統」預購口罩成功，且在2020年3月21日前以指定銀行icash2.0聯名卡(台新、華南、兆豐、合庫、一銀、中信、元大、國泰、富邦、土銀)完成信用卡付款，2020年3月26日至2020年4月1日至7-ELEVEN領取口罩時持該聯名卡以icash功能任一筆消費，贈1杯CITY CAFE中美式(價值35元，以5,000點OPEN POINT贈送，每卡限領一次，於4月底前匯入點數)，超值活動要陪民眾一起度過此波疫情。

同時也要提醒icash2.0聯名卡卡友們，搭配活動期間7-ELEVEN CITYCAFE 大杯熱美式買一送一活動，2020年6月30日前持特定銀行icash2.0聯名卡至7-ELEVEN以icash功能消費最高贈10倍OPEN POINT，若是以合庫/一銀/兆豐icash2.0聯名卡以icash功能購買CITY CAFE、CITY TEA、CITY PEARL、CITY PRIMA商品則享有同品牌任兩杯加贈1,000點OPEN POINT；OPEN POINT會員也別忘了至icash2.0官網完成登錄，該登錄卡號之icash2.0於全通路每月消費、乘車累積滿1,000元享星巴克好友分享券1張，最高可獲得10張，活動詳見官網。

除此之外，icash Pay也推出單筆消費滿100元贈10倍OPEN POINT優惠活動(7-ELEVEN含原1倍)，綁定新光銀行帳戶則可享有最高20倍OPEN POINT，活動至2020年6月30日止，喜歡收集OPEN POINT點數或者是防疫期間希望減少現金接觸的民眾，不妨多加利用icash2.0(聯名卡)、icash Pay支付，保護自己同時捍衛家園。

(工商 )