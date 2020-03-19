為了協助企業度過現在的危機時刻，金管會已「喬」定防銀行雨天收傘五大措施，即企業可申請本金展延最長到2021年底、信保擔保8成者銀行不得再要求存款擔保、加速貸款核貸速度最快10天放行、銀行授信條件適度放寬挺企業、設防疫專區緊盯所有銀行執行率，顧立雄說，挺產業的同時也是挺銀行，希望大家一起度過此危機。

顧立雄19日在立法院公聽會中表示，18日上號午已與各銀行總經理開會，且18日中午銀行公會召開臨時理事會，對銀行不要抽銀根及雨天收傘有重要決議。

防銀行雨天收傘五措施即，一是現有財務週轉需要的企業，只要提出有繼續經營意願，即便已在停業中也沒有關係，只要繳息正常者，凡是在2021年6月30日之前貸款本金可申請展延，每次展延最長六個月，最長可展延到2021年12月底為止。 這是通案展延，目前各部會都有利息補貼專案，如經濟部舊貸展延利息補貼，交通部、文化部等都有，企業不管有沒有利用到紓困專案，只要是舊貸展延的部分，都要求銀行在此時不要抽銀根。

二是申請貸款卻沒有不動產抵押擔保品，顧立雄說現在有信保機制，無論是週轉金或振興貸款，只要信保提供八成擔保成數，銀行都不可以再向客戶增提存單作擔保，銀行公會臨時理事會也已決議通過，不能要求企業提供現金作定存設質，加強擔保，金管會將作金融檢查，若再發生此狀況，會有一定處置。

第三是企業希望能快速取得資金，金管會也已跟各銀行總經理溝通，確定500萬元以下舊貸續約二周內核定，新貸週轉金10天，振興貸款15天，各銀行都表示「能作得到」，顧立雄呼籲企業要找既有銀行申貸會比較快，找新的銀行還要審核相關信用資料，需要時間，金管會要求所有銀行不得將既有銀行推到別家銀行，「自己不作送別人，這是不恰當」。

而各銀行無論臨櫃或線上辦理，只要是600萬元以下金額，都有小規模營利事業簡易資料表，企業填表後，銀行收件轉信保基金，在此時刻就核貸，銀行可免除相關行政責任。

第四銀行對授信案作初步查核，但在此危機時刻，金管會與銀行溝通授信條件要作適度調整，大家互相幫忙，「挺產業就是挺金融機構」，產業度過難關，能正常還款，提高銀行資產品質，讓銀行逾放比率不會因此提升，金管會希望大家都一起度過此危機。

第五防金管會將設防疫專區揭露相關資訊，緊盯各銀行執行率，且要求各銀行要設專線，回答相關問題，這些都會揭露在銀行局的防疫專區內。

(工商 )