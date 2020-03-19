一民眾買了「2000萬超級紅包」刮刮樂刮中百萬元卻不知，幸而有投注站老闆發現，透過警局「急救援」，花了二個月才找到彩券中獎者，讓百萬元彩金失而復得。

這位幸運百萬元刮刮樂得主19日特別現身感謝這位從垃圾桶紙箱發現彩券位於台北市羅斯福路上的「高進發彩券行」經銷商姜村隆。

這名幸運的刮刮樂百萬中獎人接受媒體訪問時，他刮完刮刮樂後，用電腦掃描時並沒有「嗶」通知中獎。他以為沒有中獎，所以將彩券順手丟棄，後來接到警局中獎的電話，他還以為是詐騙集團，直到台灣彩券公司確認，才知道這一切是真的。因此，特別包一個紅包感謝投注站老闆感謝他花寶貴時間找到他。

高進發彩券行老闆姜村隆說，他是從店員的紙箱內發現這張刮刮樂，透過一驗證才發現這張彩券中100萬元，並請台彩和警局透過監視器畫面、機器資料比對等花了2個月時間才找到這位幸運中獎者。經銷商要有誠信原則，所以他一定要找到失主，之前也曾經有過。

據其他投注站人員表示，這位投注站老闆很誠異、也真有心，花那麼多時間去找到失主，其實在客戶丟棄刮刮樂的垃圾堆中，有時會發現有中獎的彩券，每天客戶人來人往，根本很難去找到是誰的。

(工商 )