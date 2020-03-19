國內新冠肺炎確診案例累計達百例，在恐慌心理驅使下，量販通路18日晚間開始湧入大量人潮，來客數比平日倍數成長，買氣更一直延續至今（19）上午，據業者觀察，一早結帳櫃檯就出現排隊人潮，架上更是補貨不及，賣場人力總動員，就連總部也出動人手支援，業者更稱：「現在是比照中元節、過年檔期在做！」

不過，業者也強調，現在門市都在積極補貨中，現階段庫存量也維持穩定，呼籲民眾適度採買即可，毋需過度恐慌囤貨。

家樂福觀察，3月18日當天17:00後就開始湧入人潮，18:00就已達到當日業績目標，全天來客數跟業績更是比平常假日倍增，主要熱銷商品包括泡麵、米、油、醬油、罐頭、濃湯、冷凍食品、衛生紙等民生必需品，許多貨架都被搶購一空，賣場人員正在積極補貨中。

此外，線上購物也衝出好成績！據家樂福統計，家樂福線上購物官網3月18日訂單數創下新紀錄，單日衝上1萬4千單，是之前平日平均單日4,000單的3.5倍。

愛買也表示，3月18日來客數是3月迄今平均單日來客數的1.1倍，尤以北部門市來客數成長最踴躍，觀察昨日門市情況，從18:00後到營業結束前人潮最多，晚上業績較白天至少成長3倍。

愛買並指出，民眾大多採買泡麵、罐頭、冷凍即食品等商品，乾貨食品類別占昨日業績高達7成，目前已動員更多人力將貨架補滿補齊，也會密切賣場商品的供貨狀況，呼籲民眾適度購買即可。

此外，愛買線上購物平台18日單日業績也較上週三（3/11）暴增3倍，訂單數也比平日成長3倍，其中，泡麵、罐頭是最熱賣的兩大類商品，光是泡麵、罐頭業績就較上週三（3/11）成長2倍之多。

(工商 )