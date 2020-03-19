陳零九、邱鋒澤與閻奕格一同到《音樂萬萬歲4》飆歌！身兼「狼人殺高級玩家」與「偶像創作歌手」的陳零九與邱鋒澤以夯曲〈天黑請閉眼〉開場，對於爆紅，邱鋒澤笑喊：「一切發生得太快」，但兩人心中對一切仍充滿感謝！

憑著「狼人殺」遊戲熱潮而知名度大開的兩人，曾一天忙跑五場演出，兩人當時幾乎天天見面培養好默契，進而一同以遊戲為出發創作歌曲，邱鋒澤自己十分驚訝，「竟然是一個遊戲讓他被注意到。」後來他自己分析：「遊戲本來就是生活，這個遊戲最大的功能是能展示出我們的個性。」

兩位老搭檔除了唱自己的歌曲之外，也選了林隆璇與李聖傑合唱的經典歌曲〈你那麼愛她〉向前輩致敬。陳零九表示：「當初要做〈天黑請閉眼〉這首歌，就是想做一個經典的男男對唱，現在要詮釋這首則是經典中的經典。」馬世芳問到，要挑戰這一經典歌曲，有什麼想法嗎? 邱鋒澤打趣說：「就越來越愛他(陳零九)。」可見兩人的好交情。

(中時 )