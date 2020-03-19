王力宏近來因疫情影響，包括許多演出及節目計劃暫緩，王力宏19日在微博po出一段影片，親切地和粉絲招呼問好「好久不見，最近應該跟我差不多吧，乖乖在家隔離」，王力宏除了為疫情加油打氣，也為著各地歌迷會送上生日祝福，更隔著螢幕對粉絲獻出飛吻「愛你們，想你們，最衛生的方式親你們」，也允諾等疫情過後，很快將和粉絲見面。

王力宏19日在微博PO出影片，隔空獻飛吻給各地粉絲。（翻攝微博）

畫面中戴著棒球帽的王力宏看起來氣色相當好，他PO文寫下「在台北居家隔離2個多月了，請大家繼續保持社交距離，多多洗手，才能手牽手一起度過，期待陪你一起看明天的彩虹」，影片中他也說道：「近期就是多看書、看電影，跟家人相處」，此外也提到防疫期間從事運動、練琴、唱歌、聽音樂，鼓勵歌迷「現在就是自我豐富的時候，等疫情過後在重新出發」。

出道25年的王力宏，也感謝各地粉絲組成歌迷會相挺，也一一為越南、澳洲新西蘭、泰國歌迷會送上生日祝福，王力宏說：「謝謝你們這麼多年支持，2020年本來要去這些國家辦演唱會，非常遺憾一個個延期」，但話鋒一轉他保持正能量：「但是夢想沒那麼容易破碎、沒那麼容易放棄，保持對音樂熱忱，對生命熱愛，對演唱會期待」，也期望疫情過後能到每個地方和粉絲再相聚。

王力宏19日在微博PO出影片，替各地歌迷會送上生日祝福。（翻攝微博）

(中時 )