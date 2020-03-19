位在八卦山風景區內的台灣自來水公司第11區處，18日驚傳工安意外，自來水廠區進行抽水機組維修調換時，施工包商在完公準備鎖上抽水桶底座時疑似操作不慎，導致逆止閥鬆動脫落，管線內近2公噸水柱瞬間噴出，4名工人有3人即時跳開，其中36歲王男不慎墜落，緊急花10分鐘將水抽乾，從下水道再拉起王男時已失去生命跡象，送醫仍不治。檢警已會同勞檢單位啟動調查，了解工安事故原因。

台水第11區處副處長謝錫雄表示，昨天是一組100碼的抽水機馬達，因機組老舊、效能不彰，依開口契約請委外包商前來進行必要的維護保養；該包商共有4名工人從上午9點到廠區維修。

昨天下午2時40分，當時工人們已完成馬達吊修、零件的維修更換，準備要鎖上抽水桶的底座就可完成離開，不料王男疑似為了要調整螺絲孔以方便鎖緊螺帽，而將一旁拉桿的螺絲稍微轉鬆，疑似此時一時操作不慎，導致下水道管線逆止閥因螺絲鬆開而跟著鬆動，近兩公噸殘水瞬間變成強力水柱往外衝，釀成意外。

謝錫雄表示，當時第一時間4人都有跳開，但王男可能因遭受水柱沖擊，出現身體不適、頭暈，瞬間又往下墜，等水抽乾後台水公司內部一名同仁緊急將王男拉起急救並送醫，無奈仍回天乏術。

彰化基督教醫院表示，救護人員到場時，王男已沒有生命跡象，且其雙眼、臉部、前胸及腋下都有大片瘀傷，上唇約2公分、左耳後方約3公分撕裂傷，四肢多處點狀擦傷，經急救後無效宣告死亡。

(中時 )