疫情指揮宣布高中職以下師生禁止出國引發違憲爭議，衛福部長、防疫指揮官陳時中上午在行政院會表示，使用特別條例第7條，具有最後的手段性，若有其他具體條文可以防疫的話，不需要引到這一條。

政務委員羅秉成在行政院會後記者會受訪表示，外界特別條例第7條的規定，有超憲法或比緊急命令還強、空白授權等問題，但可能有些誤會，在緊急法制上，確實有憲法層級的緊急命令。經行政院會通過，報請總統公布，10天內由立法院追認。這是非常緊急下的措施，要符合相關法律條件。

但另一種類型是在法律層次上，本來對緊急狀況的法治有一定的授權，讓應變上有彈性，這不是特別條例第7條創立的法律層次的應變，在災防法31項第1條11款，指揮官為應變需要，傳染病防治是災害防救法的特別法，特別條例是傳染病防治法的特別法，三法共構一個疫災規定，不能單看一個條例，要結構性體系性的觀察，特別條例第7條是強化災防體系指揮官的應變處置權。在災防法31項第1條11款，是說指揮官可以為其他必要的應變處置，應變處置權原本就跟人民的權利有關係。

羅秉成並說，除了法律例舉事項外，由於疫情瞬息萬變，立法上就有必要措施，應變需求底下給予的彈性，特別條例的立法理由寫得很清楚，就因為疫情特別重大，所以要給指揮官相當的彈性，指揮官則要遵守比例原則跟合宜目的的原則。

他並轉述，陳時中也就第7條的使用在院會提出報告，這一條具有最後的手段性，若有其他具體條文可以防疫的話，不需要引到這一條。羅秉成說，但有需求而現有條文不足的情況下，本來就在立法授權的範圍內。緊急命令是立法者後控，特別條例是立法者已經前控了，政府是用特別條例急速的因應疫情變化，在立法院授 權下就是法律。就符合憲法23條有關有必要時可以用法律限制，而這個必要就是社會國家面臨緊急危難的法律規定。

他也說，即便第7條的宣布對國人有影響，但以國外疫情之嚴重，相信沒有第7條規定，國人也會自我防衛而不出國，所以影響是有限的。

(中時 )