中視《飢餓遊戲》收視再開紅盤，15日播出狄鶯當集，20-44歲分眾收視飆到2.35，本周日（22日）製作單位又推好牌，邀董至成首登節目，他之前主持外景節目多年，正好跟《飢餓》同時段對打，所以那時完全沒想過會來參加。因疫情關係，他暫時無法前往大陸拍戲，對於《飢餓》完全不陌生，因為兒子是5566粉絲，父子經常一起收看，節目有禁食12小時的規定他也很清楚，直喊剛好可以趁機節食減重，「瘦個0.5公斤就值得了。」

原來離鄉2年到內地發展，董至成對台灣美食念念不忘，像是滷肉飯、蚵仔麵線，他連吃3天也不覺得膩，這次他趁空也到各大夜市一飽口福，體重自然增加，所以錄外景節目費體力，也就能消耗點熱量，「入行已32年，近2年幾乎在內地，這時上節目露臉，也讓台灣粉絲重溫我的董式幽默。」主持人王仁甫驚訝能邀到他，「之前節目打對台，董哥根本不可能來，我剛入行時，去上董哥節目《歡樂傳真》，當時他就很照顧人。」

孫協志（左起）、王仁甫、董志成與許孟哲開心合照。（中視提供）

孫協志也很佩服董至成，在演藝圈走來始終敬業，是一個非常值得後輩學習的藝人。許孟哲和董至成錄影一整天下來，覺得董哥雖然資深卻完全沒有架子，原本一開始不太敢開他玩笑，後來大家都玩開了，尤其親眼見識到招牌的董式綜藝摔，摔得很自然，超有綜藝「笑」果。

董至成玩外景遊戲果然經驗老道，雖然體型圓潤，一開始還遭眾人質疑是「老鼠屎」，讓董至成不甘示弱說：「我是來這讓人污辱的嗎？」就連自嘲也引爆滿滿笑點。遊戲有一關必須在5秒手腳同時夾爆氣球，董至成自信滿滿，「我人稱『氣球之王』，攝影師調焦都還沒調好我就結束了。」讓同隊的李懿對他改觀，「董哥是腋下之王！」《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台重播。

(中時 )