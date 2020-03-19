基隆1名謝姓男子在交友軟體認識1名國中少女，謝男看準少女涉世未深，誆騙對方只要能再找1女來和他「玩3P」，就能「賺」到1支iPHONE手機及2千元，沒想到小女生真找來閨密與謝男開房間，3人共發生3次性關係。國中女生母親事後從女兒手機訊息得知此事，怒而提告，檢方今依妨害性自主、兒少等罪嫌將謝男起訴。

檢警調查，去年8月間，謝男先與國中女生認識、發生關係後還不滿足，告訴對方他的手機要續約，只要再找1女來「雙飛」，原有的舊款iPHONE手機可送她，且另外可再「加碼」2千元「回饋金」。

涉世未深的國中女生因垂涎該廠牌手機已久，真的說動同班閨密，和謝男發生性關係。去年10月間，國中女母親無意間查看女兒手機訊息，才得知此事，氣得差點昏倒，赴警局提告。謝男應訊時坦承與2未成年少女共發生3次性關係，檢方今依妨害性自主、兒少法等罪嫌，將其提起公訴。

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(中時電子報)