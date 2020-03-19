總統蔡英文。

新冠肺炎全球蔓延，各地經濟活動大受影響，台股今日盤中也大跌近700點，總統蔡英文下午在總統府發表敞廳談話，針對疫情相關發表重要談話，穩定民心。

蔡英文表示，自從SARS之後所訂定的傳染病防治法，以及近期立法院快速訂定的特別立法，已經為防疫期間所需要的授權提供了必要的法律基礎，目前並不需要另外發布緊急命令，未來如果情形情勢有變化，造成更大的社會衝擊，將會視需要採取更進一步的行動，甚至於是快速修法或者緊急命令，就是要看實際的需求來決定。

(中時電子報)