壽險業股票到底發生啥問題，導致股價一直掉落呢？去年獲利還是成長，為何外資一直減碼呢？讓黑大簡單說明，你就會了解。

實施IFRS 17的衝擊

許多壽險業在民國90年利率仍在高檔時，銷售許多超過6%的高利率保單，後來定存利率不斷調降，造成每年5%以上的利差損壓力，各壽險公司每年就要背負數十億到數百億的利差虧損，社會上對壽險業存在高額利差損的陰影依然揮之不去。

IFRS 17預計2025年開始實施，實施後外界預期可能要增提天價準備金。

2025年採用新公報評價負債時，必須全數反映過去未承認的潛在利差損外，其他還包括複雜的保單分類與認定，保險業必須負擔龐大的系統建置與調適成本；收入認列方式改變也將大幅減少營收數字，資產負債結構不匹配會加大損益波動程度等衝擊，壽險業都必須妥善因應。

因此這幾年各大壽險業都開始分批大幅增資，來因應未來IFRS 17實施後的衝擊。這也讓壽險業不太敢將賺的錢分派給股東，這也影響壽險業從去年開始配息減少，甚至不配發股利。

🤔千萬不要用去年某些壽險公司保留盈餘沒配發，就會認為會在今年一起配給股東，若是沒IFRS 17的壓力，我認為如此判斷是沒錯的，但是壽險業經營是要長遠規劃的，就像現在賣一張保單，雖然精算人員是依照風險值去精算保費，但是還是有諸多盲點，那就是精算人員只能從過往發生率判斷，未來風險值只是預設的（就是去猜測），就像判斷一間公司未來營收一樣，還是有不少會有精算上失誤的狀況，過往的高利率保單就是最明顯的例子。

精算人員通常是用銀行定存利率減碼去設計保單利率，在高利率時代，沒人會想到定存剩下1%左右，所以各壽險公司在銀行定存7%至8%年代，推出6%左右的固定利率保單也不能算重大過失，因為這是結果論，若是結果相反，定存利率持續維持一樣或走高，那壽險公司現在的利差益就非常可觀。

🔭保費懸崖的衝擊

因為利率持續走跌，導致保單越來越難設計，壽險業前兩年熱賣的利變型保單，因為金管會善意提醒利率不可太高，以免造成虧損。

壽險業從108年將主力利變型保單，改為強推「目標到期債」的投資型保單，銷售上非常不錯。

金管會在108年底又怕壽險業者會有經營風險，金管會將嚴控投資型保單連結「目標到期債（TDF）基金」，要求業者遵守二大規則，即限制投資的債券等級須在BBB+級以上、而且占基金資產價值比不得逾四成。

導致本來很容易設計出5%以上利率的保單，現在要超過4%都很困難。

今年壽險業主力銷售的保單比去年賣相差很多，因此保費收入預期會減少不少，雖然金管會要求保險要回歸保障的本質，請壽險業多推保障型商品，嘗試增加這方面的獲利，但是這類商品本來就不好推展，難有大幅度成長的動能，今年壽險業可能會發生保費懸崖（收入巨減）的情況，這方面要納入考量。

🤗小心賺了股利賠了價差

如上所述，壽險公司老闆現在保留現金都來不及了，敢配發股利給股東，真的要有很大勇氣，若真的有配不錯的股利，想去佈局投資的朋友也要多思考，小心賺了股利，賠了價差。

最近中壽股價在25元時就有不少人搶先佈局，希望賺到高股利，外資反而一直倒貨，個中原因文章上面已經說明了，相信不少人繳了不少學費去體驗，這是寶貴經驗。

※免責聲明：文章資料為小黑個人投資心得，僅供投資人學習參考，無買賣邀約之情事，投資人應審慎評估，盈虧自負。

※本文由股市小黑授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)