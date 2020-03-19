大韓航空傳出本月13日開始以部分停飛客機進行貨物運輸，例如仁川-胡志明及仁川-青島等航線，靈活應對挑戰。實際上我國華航與長榮航早在2月10日兩岸航線開始限制只能飛五個航點後，安排大型機續飛這五個點，就是將客機當貨機在用，不過華航高階指出，長程線用油量高，用客機載貨並不划算。

華航目前在兩岸、韓國與日本等航線都持續部分客運航線，除了滿足商務旅客與返鄉、探親旅客需求，也利用客機機腹提供航空貨運艙位，只要收入夠支應變動成本，有利現金流，即使載客量很低也會飛，還可幫助國內企業維持正常物流需求。

大韓航空截至本月13日，運營的124條航線當中，有89條航線暫停，國際航班的營運力下降約86％，公司開始使用客機執行貨運運輸任務，在有效減少公司開支的同時，為進出口商的運輸需求提供支持，進一步緩解疫情帶來的危機。

3月13日，大韓航空一架載有20噸緊急貨物和農產品的A330-300型客機從韓國出發，運輸至越南胡志明市，該客運航線已於3月3日起暫停。另2月25日起停飛的仁川至青島客運航線，也將自3月21日開始安排客機運送與青島間往來貨物，大韓航空並計劃擴大此一營運模式。

Ａ330客機在有載客的時候，因為旅客有行李，可提供貨運的艙位約為14噸，大韓航空在不載客的情況下，貨運運力提高到20噸。

(工商 )