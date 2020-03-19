全球股匯市場連日重挫，台灣金融研訓院院長黃崇哲今（19）日指出，現在是全球陷入艱困情境，行政院各部會採取行動積極因應，央行今天下午應會就貨幣政策作出新決定，建議政府可以進一步超前部署產業轉型，強化自身抵抗力，讓擴張性財政政策與結構改革作為此次要角，設計結合前瞻產業的金融商品，既能讓人民安心、更能幫助產業轉型。

金融研訓院研究團隊分析，全球經濟體質實際上尚未恢復，此時爆發新冠傳染疫情，已造成金融市場更加劇烈震盪，經濟活動也因疫情停擺，全球經濟動能嘎然停滯，衰退恐不可避免。

黃崇哲指出，2008年金融海嘯後，量化寬鬆QE的救市手法，讓金融市場表面繁華，資金大舉流入金融市場，但一路走低的利率，「帶來了金融市場熱絡，卻對提升實質經濟相對有限！」，就像全球央行最近都忙著降息救世，事實上降息不會讓病毒立刻消失。

央行大幅降息雖說有挹注市場流動性的意義，另一方面也會讓人民更加擔憂自己的退休金，個人資產大幅縮水。黃崇哲說，透過財政的手段來設計金融商品，這些金融商品要能讓人民的資金有穩定保護感、同時又能讓台灣的體質變好，例如已停發許久乙種建設公債是一個不錯的選擇。

(工商 )