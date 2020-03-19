國內一位林姓男藝人，日前在社群軟體上，遭高雄一名男網友色誘「我好想看你拍凸凸的樣子」，結果林姓男藝人不敵對方頻頻挑逗，傳了多張裸照給對方，男網友開始要他拍攝更多照片，不從就威脅要公開照片。林姓男藝人因不滿被威脅恐嚇進而提告，最新判決出爐，高雄法院依強制罪，判該網友2個月徒刑，得易科罰金6萬元。

根據判決書指出，林姓男藝人與威脅他的男網友，兩人是在社群軟體認識。因為男網友不斷的用「我好像看你拍凸凸的樣子」（意旨男性性器官勃起）、「晚上阿、我也會拍給你」、「我想看你自己用、也可以叫給你聽」、「錄一段摸摸跟摸摸蛋蛋、掏出來的過程、我想看」等話語，挑逗林姓男藝人。

林姓男藝人因不敵對方極盡挑逗的言語，誤信對方不會真的截圖，所以自拍裸身給男網友。結果男網友開始以公開照片、投訴媒體等方式，恐嚇林姓男藝人：「你確定不理我、我要生氣了、我要跟媒體說了投稿你了、我朋友是媒體人、我只能問他怎投訴、我看你IG也蠻多粉絲多的人、請他們幫忙一起投稿」、「你的我都有截圖和錄影當證據」、「你要滿足我、讓我完全滿足、我就不追究一切、當事情沒發生」等話語，威脅林姓男藝人，拍攝更多裸露的照片滿足他。

林男因為備受困擾，向士林地檢署提告，後來案件移往高雄地檢署偵辦，檢方查出涉案的男網友，並將他依涉犯強制罪、恐嚇危害安全罪嫌起訴。高雄地院審理後認為，男網友犯行明確，但他已坦承犯行，並與林姓男藝人和解，最後依強制罪判他2個月徒刑，得易科罰金6萬元。全案可上訴。

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(中時電子報)