中央流行疫情指揮中心昨(18)日宣布，自今(19)日開始，限制非本國籍人士入境，入境後所有人皆須進行居家檢疫14天，交通部統計今將有8881人返台，將有逾650輛防疫車隊在桃園國際機場待命「接機」，但上午各搭車點均大排長龍，至少都超過100公尺人龍，回國民眾至少要排1到2小時才能順利上車，桃機也展開搭車分流措施。

桃機公司表示，為了紓解今日搭車人數至少暴增10倍的人潮，現在400輛排班計程車全部投入新竹以北路程支援，又從松山機場抽調50輛支援，台中以南則是協調國光客運支援；租賃車方面，已擴增至200輛。他說，450輛計程車每天可跑6趟次、租賃車200輛可跑3趟次，大型遊覽車預計跑50輛至100輛次，總計可提供3400趟服務。

為了紓解排隊人龍，桃機也展開搭車分流措施，詳細如下：

1.、基隆、桃園、新竹→搭防疫計程車

2.栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮→搭防疫租賃車

3.林、嘉義、台南、高雄、屏東→搭乘防疫遊覽車（座位間隔），抵達目的縣市時後由親友接返家。

(中時電子報)