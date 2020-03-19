新竹縣文化局19日舉辦成立25年局慶，局長田昭容邀請蔡榮光、郭慧龍、張宜真、李猶龍等歷任局長出席，與縣長楊文科及在地藝術團隊進行「薪火相傳」儀式，共同為「築藝25~竹縣藝術家聯展」開幕。

縣長楊文科表示，民國85年3月成立的「新竹縣立文化中心」，89年改制為「新竹縣政府文化局」，25年來積極推動藝文交流、文化資產等工作，要感謝歷任局長和文化局同仁不遺餘力投入耕耘，才會有如此豐碩成果。

田昭容指出，本次聯展為美術館整修後首場藝術大展，邀在地優秀藝術家、藝術團體、工藝之家等領域美學大師各提供一幅大作共襄盛舉，共展出130件作品，也見證竹縣在地藝術蓬勃發展。

展期到4月12日止， 其中，展出已故的蕭如松老師典藏作品「少女」，這幅畫線條簡單，故意不畫出少女的嘴巴，也傳達他的理念，勉勵眾人少說、多看。

田昭容說，新冠肺炎疫情使人心恐慌，藝術作品能治癒人心，也希望前來看展民眾記得配戴口罩，該局也嚴格把關防疫，美術館入口皆有同仁協助填寫「傳染病防制調查表」，量體溫、噴酒精等流程，請民眾主動配合。

(中時 )