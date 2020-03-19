疫情全球擴散，台股狂瀉，蔡英文總統今天發表敞廳談話，強調除了共計1千億元的紓困和移緩濟急預算外，不排除必要時將擴大支出規模提供產業照顧，國安基金也會視台股動態即時因應。未來若有需要也將召開高層財經應變會議快速應變。

蔡英文表示，過去這半個月，我們看到疫情在全世界的快速擴散，儘管政府做超前的部署，但第二波的境外移入來得非常快速，疫情指揮中心已經採取斷然措施，全面升級邊境管制，未來14天是第二階段的防疫關鍵期，我們必須要有更大的決心因應這個挑戰。

她呼籲大家全力配合指揮中心的防疫規定，許多防疫措施確實造成生活不便，但請大家務必要忍耐，這是為了保護自己，也保護我們的社區的短期措施，「此刻把自己跟家人的健康照顧好，就是守護家園最好的做法，也請大家務必要配合」。

她也請大家不要仇視，也不要相互的指責，應該要感謝所有配合居家檢疫和自主健康管理的國民。他們配合指揮中心的防疫要求，為所有的人的健康設下防線。

對台股重挫，她也要請國人放心，台灣經濟雖然受到疫情的影響，但和其他國家的比較，整體經濟的表現仍然相對的穩健，對於經濟動能的維持、產業振興跟金融安定，政府也都做得超前部署。

她說，在產業紓困跟振興方面，除了運用600億特別預算，她也要求要加速落實產業的紓困，政府還400億移緩濟急預算跟各項基金總計可以投入一千多億紓困跟振興計劃，不排除在必要時，進一步擴大支出規模權益，來穩定國內的產業，以及提供從業人員適足的照顧。

對於這次受到衝擊最深的觀光產業，尤其是航空相關的產業的紓困振興，蔡英文表示，政府將專案來處理，除了特別預算內有近兩百億個規模以外，會再另行籌措一百億總共提供三百元的規模，協助我們的業者度過難關，這些預算也會協助航空業者取得超過五百億規模的融資。

此外，她說，我們也會有前瞻基礎建設計畫編列三百多億元，協助我們觀光及交通產業業者轉型，在強化經濟成長動能方面的問題，她已經要求行政院在最短的時間內，落實政府部門跟國營事業的投資與採購，今年我們馬上可以投入資本門的投資預算準備已達到八千七百多億，未來將加速推動包括前瞻基礎建設計畫等擴大內需計劃，全力協助民間加速投資。

在確保金融安定方面，她說，近日台股重挫引起市場不安的情緒，其實台灣的經濟基本面很好，資金也很充沛。政府已經採取了實際的行動，維持匯市穩定跟股市的動能，國安基金也密切注意國際金融市場的動態，可以即時的因應，所有資源也已經在備戰狀態。政府也會隨時召開高層財經應變會議，因應外部快速的國際財經情勢變化。

(中時 )