根據互鏈脈搏與獵聘聯合發布的報告顯示，去年深圳、北京、杭州三個城市的薪資位居大陸全國前三名，平均年薪分別為32.63萬（人民幣，下同）、31.68萬元、31.41萬元，尤其杭州已成功躋身區塊鏈平均薪資前三甲，武漢則已超越上海排名第四。
據大陸自媒體報導，互鏈脈搏與獵聘聯合發布了《2020年中國區塊鏈人才發展報告》，報告顯示，大陸全國區塊鏈平均薪資較高的城市主要集中在一線和新一線城市，一線城市的區塊鏈競爭力毋庸置疑，且隨著地方政府的不斷扶持，新一線城市也已逐步發力區塊鏈產業，以趕上大城市的發展步伐。
報告指出，去年大陸區塊鏈從業者年薪在20到40萬元區間占比最高，約為43.3％；區塊鏈從業者年薪在50到100萬元區間占比則約為15.15％。
相較2018年區塊鏈行業薪資高峰，去年平均招聘薪資已下降了37％，其中區塊鏈技術和產品類平均薪資為互聯網行業的1.2倍。究其原因，一方面，隨著行業回歸理性，2018年區塊鏈人才的「高薪泡沫」被加速擠出；另一方面，區塊鏈產業加快脫虛向實，招聘企業在人才的選擇上更謹慎，尤其是對於實用複合型人才更加重視。
(旺報 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。