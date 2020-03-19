根據互鏈脈搏與獵聘聯合發布的報告顯示，去年深圳、北京、杭州三個城市的薪資位居大陸全國前三名，平均年薪分別為32.63萬（人民幣，下同）、31.68萬元、31.41萬元，尤其杭州已成功躋身區塊鏈平均薪資前三甲，武漢則已超越上海排名第四。

據大陸自媒體報導，互鏈脈搏與獵聘聯合發布了《2020年中國區塊鏈人才發展報告》，報告顯示，大陸全國區塊鏈平均薪資較高的城市主要集中在一線和新一線城市，一線城市的區塊鏈競爭力毋庸置疑，且隨著地方政府的不斷扶持，新一線城市也已逐步發力區塊鏈產業，以趕上大城市的發展步伐。

報告指出，去年大陸區塊鏈從業者年薪在20到40萬元區間占比最高，約為43.3％；區塊鏈從業者年薪在50到100萬元區間占比則約為15.15％。

相較2018年區塊鏈行業薪資高峰，去年平均招聘薪資已下降了37％，其中區塊鏈技術和產品類平均薪資為互聯網行業的1.2倍。究其原因，一方面，隨著行業回歸理性，2018年區塊鏈人才的「高薪泡沫」被加速擠出；另一方面，區塊鏈產業加快脫虛向實，招聘企業在人才的選擇上更謹慎，尤其是對於實用複合型人才更加重視。

(旺報 )