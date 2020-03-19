根據美聯社報導，因為新冠肺炎影響，不只大聯盟延後開打，全美的大學賽事也都取消，再加上延賽導致球團無收益，因此大聯盟正在考慮跳過今年業餘選秀，並延後國際球員簽約期，不過這也可能衍生更多問題。

美聯社指出，在停賽期間每支大聯盟球隊都受到嚴重的財務打擊，且為了減輕損失，大聯盟正考慮跳過2020年的業餘選秀(原定於6月11日)，根據大聯盟下達的指示，各隊都已暫停球探行動，而其實全美的業餘聯賽都已取消，連想觀察球員都沒有機會，美媒報導，球團包含球探費在內，每年要花上4億美金在選秀上。

若大聯盟真的決定取消今年選秀，勢必要做好完整配套措施，例如今年有選秀資格的選手，是否能直接進入2021年選秀，以及今年握有狀元籤的老虎，以及有第2到5順序的金鶯、馬林魚、皇家、藍鳥，是否會失去前置位順序？又或者大聯盟是否會合併20年及21年的紀錄，再決定選秀順序？

美媒《CBS Sports》提出若大聯盟因為財務問題而取消選秀，對眾多有運動天分的高中生來說很不公平，不應在他們準備開始職業生涯之際，又要多承擔一年的風險。《CBS Sports》認為公平的辦法是，延後今年選秀時間，趁這段時間觀察球員，並縮短選秀輪次(例如從40輪縮減至20輪)，並直指選秀是獲得潛力選手最棒的方法，跳過選秀是非常短視的，這帶來的長期危害遠高於短期效益。

(中時 )