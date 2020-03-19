新冠肺炎疫情籠罩下，全民正在忙著防疫並陷入恐慌，但宜蘭市游姓男子19日上午要搭乘葛瑪蘭客運前往台北時，卻在客運服務員協助游男繫安全帶時，向服務員表示前一天才剛從日本回來，在飛機上空服員也是這樣幫忙繫安全帶，客運司機及服務員嚇得趕緊通報警方，所幸經過查證，游某並沒有出入境紀錄，根本就是胡扯添亂，警方隨即依觸犯社維法妨害安寧秩序，將游男帶回偵辦。

(中時 )