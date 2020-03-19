謊稱剛從日本返台 無聊男嚇客運司機遭警逮捕 14:072020/03/19 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在客運上謊稱剛從日本返台的游姓男子，被警方帶回偵辦。（宜蘭縣警察局提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情籠罩下，全民正在忙著防疫並陷入恐慌，但宜蘭市游姓男子19日上午要搭乘葛瑪蘭客運前往台北時，卻在客運服務員協助游男繫安全帶時，向服務員表示前一天才剛從日本回來，在飛機上空服員也是這樣幫忙繫安全帶，客運司機及服務員嚇得趕緊通報警方，所幸經過查證，游某並沒有出入境紀錄，根本就是胡扯添亂，警方隨即依觸犯社維法妨害安寧秩序，將游男帶回偵辦。 (中時 ) #新冠肺炎 #防疫 #日本 #客運 #社維法 #入出境客運 #服務員 #日本 #肺炎 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 有關肺炎，你不可不知的3件事！ 08:012020/03/15 財經 非洲將會大流行？ 納米比亞與盧安達出現病例 02:112020/03/15 國際 近4500例91死 法國總理： 別無選擇 宣布封鎖 04:072020/03/15 國際 川普等待檢測結果 再禁英國和愛爾蘭 04:272020/03/15 國際 里長揪團歐洲行打卡遭瘋傳 網嗆：就不要樂極生悲！ 09:592020/03/17 生活 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 出國旅遊中鏢機率高！他曝「妻遊土耳其返台」一家3口慘況 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 「師父」勾搭靚女警！不倫戀斬不斷 南市警開鍘拆散小倆口 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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