中醫大新竹附設醫院將TOCC電子化，讓民眾透過手機從官方網站進入填寫TOCC表單。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附設醫院因應新冠肺炎，即日起來院病患及民眾皆需填寫TOCC旅遊史、職業別、接觸史及群聚史，病患填寫完表單才能進行看診，以掌握來院民眾詳盡的旅遊與接觸、群聚紀錄，落實TOCC實名制。

院長陳自諒指出，院方將TOCC電子化，讓民眾可在院方前後門及急診室門口掃QR CODE，或透過手機從官方網站進入填寫TOCC表單，無手機民眾會提供紙本填寫，降低感染風險，保障民眾就醫安全環境。

患者或來院民眾若勾選有發燒或呼吸道症狀合併旅遊／接觸／群聚史，網頁會提示民眾需至急診院外篩檢站就醫。同時，患者使用手機快速勾選或填答，更可節省就醫時在門口排隊登錄時間，

感染科主任張凱音表示，病患從醫院前後門入口處開始，透過紅外線篩檢，進行TOCC實名登錄，將有疑似症狀或旅遊史的人，和一般病患就診動線進行分流，醫師看診插入健保卡，就能了解病患大致旅遊史，進一步掌握病患和陪病者的詳細TOCC。

張凱音指出，若發現有發燒或呼吸道症狀，或者14天內有旅遊史、居家隔離或檢疫的民眾，第一時間先到院外的篩檢站報到，和一般就醫病患做區隔。若隱匿傳染病相關訊息，可能觸犯傳染病防治法，最高可處15萬元罰鍰。

(中時 )