行政院院會今天通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，其中確定延長時程獎勵鼓勵民眾申請重建，今年5月到期10％時程獎勵，修正為屆期後降為5％，並逐年遞減落日，另新增規模容積獎勵項目，亦取消合併鄰地重建面積限制等，以鼓勵擴大危老重建規模。

內政部次長花敬群表示，目前全國申請及核准危老重建案量倍數增加，由2018年申請136件、核准72件，增加至2019年申請433件、核准313件，今年前2個月已有申請80幾案，另分析核准重建計畫案，約有4成案件僅申請時程及危險建築等容積獎勵項目。

花敬群說，考量現行危老條例規定，施行3年內，申請重建計畫得給予10％容積獎勵，將於今年5月屆期，若取消時程容積獎勵，恐大幅影響民眾申請意願，故修正草案調整為施行後第4年起，給予基準容積5％獎勵，並逐年減少1％，第9年始歸零，鼓勵民眾儘速申請重建。

內政部表示，依危老條例規定，鄰地超過危老建築物基地面積部分不得合併重建，使得重建效益受限，間接造成畸零地、地籍零碎、小面積設計不易及都市景觀不佳等問題，為利都市土地整體規劃利用，刪除合併鄰地重建面積限制，且考量公平性，新增合併鄰地超過1000平方公尺面積範圍部分，不適用容積獎勵及稅捐減免規定。

內政部也說，為引導擴大重建面積規模，這次修法新增「規模容積獎勵」項目，規定危老建築物基地加計合併鄰地面積達200平方公尺者，給予基準容積2％獎勵，每增加100平方公尺，另給予基準容積0.5％獎勵。並明定時程與規模容積獎勵，2者合計不得超過基準容積10％之額度上限，讓修法後申請重建計畫作業順利銜接。

(中時 )