日產汽車（Nissan Motor）18日（周三）宣布將暫時停止美國廠房生產線，藉此對抗新冠肺炎擴散，這使得美國因疫情而停工的車廠再添一家。

日產表示，美國產線將從3月20日停止運作，預計停產至4月6日。該公司強調，目前日產廠房內部尚未有確診案例。

美國汽車工會以保護員工健康為由，向福特、通用、飛雅特克萊斯勒施壓，這三家車廠在已決定暫時關閉美國廠房至少一周。日前福特表示，密西根州Dearborn卡車廠的1名員工驗出新型冠狀病毒陽性反應。

(工商 )