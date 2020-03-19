日產宣布 暫停美國廠房產線 14:092020/03/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日產汽車（Nissan Motor）18日（周三）宣布將暫時停止美國廠房生產線，藉此對抗新冠肺炎擴散，這使得美國因疫情而停工的車廠再添一家。 日產表示，美國產線將從3月20日停止運作，預計停產至4月6日。該公司強調，目前日產廠房內部尚未有確診案例。 美國汽車工會以保護員工健康為由，向福特、通用、飛雅特克萊斯勒施壓，這三家車廠在已決定暫時關閉美國廠房至少一周。日前福特表示，密西根州Dearborn卡車廠的1名員工驗出新型冠狀病毒陽性反應。 (工商 ) #日產 #美國廠 #美國 #車廠 #產線 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲 力促口罩國家隊 04:092020/03/15 財經要聞 對抗疫情 LVMH香水產線改製造洗手液 18:382020/03/16 財經 LVMH香水產線 改製造乾洗手 04:102020/03/17 全球財經 《國際產業》舊金山灣區封城，特斯拉唯一美國廠不停工 15:572020/03/17 財經 操盤心法－市場恐慌需時間沉澱，網路服務商成先鋒 04:102020/03/18 證券．權證 FED再降息重啟QE 高評級債、美債加碼好時機 04:102020/03/18 投資理財 【全台鬧車瘟3】外地人誰敢進武漢？復工產能不到50％ 07:262020/03/18 財經 日商佳美工馬國產線停工 台灣鋁電廠受衝擊 04:102020/03/19 財經要聞 華碩要求代工廠產線加速遷移第三地 04:102020/03/19 產業．科技 台積電員工染疫 沈榮津：非產線員工 09:202020/03/19 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 淨值不到2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算 - 財經 - 旺報 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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