全球新冠肺炎疫情急速升溫，土耳其原來確診數少，但台灣赴土耳其旅遊團客15人卻有13人確診，幾乎全團中鏢，顯見土耳其疫情不透明，實際狀況應頗為嚴峻。網紅吳鳳透露，住土耳其的親妹妹眼見愈來愈多人被感染，竟向他交待後事，他為此很疼。

吳鳳昨在臉書上說，妹妹問他，現在越來越多人被病毒傳染，她會死嗎？如果她死了，記得幫弄粉紅色的墳墓！他說，一個哥哥聽妹妹說這些話，也沒辦法幫忙，真的很心疼！

吳鳳提到，目前台灣因為歐洲旅行回來的人，感染人數愈來愈多。這幾天他已經跟大家一樣開始有點憂鬱，出門的時候有一個問號在腦袋裡！台灣把第一波的病毒成功的擋住，現在是來自歐洲的第二波！

他說，相信大家一起努力守護台灣，我們能再次擋住病毒的擴散！接下來的2個星期很重要，也請大家注意個人衛生跟防疫人員分享的資訊。

根據外媒報導，土耳其政府18日證實新冠肺炎死亡第2例，新增93起確診病例，累計達191例。

(中時電子報)