美股、台股接連重挫，壽險公司亦成「重災區」。據了解，已有壽險公司淨值「岌岌可危」，觸及保險局今年4月才要上路的淨值／資產比新監理措施，最壞情況將會被接管，是否延後監理指標上路時間？金管會主委顧立雄19日表示：「正在清查，看影響狀況再作評估。」

壽險業投資台股金額逾1.5兆元，而台股3月至今已下跌逾23％，等於壽險業股票跌價損失可能高達3千億元，這些都會直接侵蝕到壽險公司淨值。

保險局已宣布淨值／資產比要在今年4月1日正式上路，即壽險公司淨值比連二季低於3％或2％，保險局將限期增資或改善，若低於2％又一定時間內無法改善，就可能被接管。

但3月台股、美股因新冠肺炎疫情重挫，跌幅史上最大，壽險公司來不及反應，3月底淨值恐大幅蒸發，且若疫情延續到6月，就可能有壽險公司連續二季觸及警戒區，甚至財務告急。

特殊時刻是否延後淨值比政策上路時間？顧立雄回應，正在清查各壽險公司淨值及相關衝擊，看影響情況如何，再作評估。

(工商 )